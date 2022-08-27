حلا الترك تغني باللهجة المصرية لاول مرة وتهرب من حبيبها!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 02:47 صباحاً - “ألوو يا حبيبتي” هو عنوان أجدد أعمال الفنانة البحرينية حلا الترك الموسيقية، وفي يوم واحد على إصدارها حققت أكثر من 675 ألف مشاهدة على اليوتيوب.

وقبل إطلاق هذه الأغنية الجديدة حلا كانت تحمس جمهورها بنشر أكثر من فيديو من الكليب كـ تيزر، وطبعاً لأن جمهورها كان بإنتظار هذا العمل بشوق فتفاعلوا معها بشكل كبير.

وفي هذه الأغنية تغني حلا لأول مرة باللهجة المصرية والكلمات لـ هبة حمادة والالحان لـ ايهاب عبدالواحد بينما أخرج الكليب أحمد عبدالواحد.

وقد أشاد الجمهور بأغنية حلا الجديدة حيث جاء في التعليقات “اخييرا رجعه تستاههلللل الانتظار والاخراج يجننن زي الاغاني المصريه زمان برافففو حلا️️️️” بينما كتبت اخرى “جميييييله ماشاء الله وانيقه كل اطلالاتها بالكليب تاخذ العقل. والاغنيه تجنن كلمات ولحن ومختلفه عن باقي الاغاني وحس الكوميديا بالكليب يجننن”.