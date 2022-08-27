محمد رمضان يغازل المغرب بصورة له مع الملك محمد السادس: “ملك عظيم لمملكة عظيمة”

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 02:47 صباحاً - غازل الفنان المصري محمد رمضان جمهوره المغربي بإعادة نشره صورة قديمة جمعته بالملك محمد السادس ملك المغرب. ونشر محمد رمضان الصورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق عليها قائلًا: “ملك عظيم لمملكة عظيمة.. المغرب”، وأرفقها برموز تعبيرية لعلمي مصر والمغرب. من ناحية اخرى، اختتم محمد رمضان حفلات الصيف في مدينة العلمين الجديدة بحفل غنائي ساهر في نورث سكوير. وارتدى رمضان العديد من الملابس خلال الحفل كعادته، بينهم جاكيت لامع وآخر شماغ باللونين الأحمر والأبيض.

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