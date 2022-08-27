شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لسيدة من جمهوره: حاسس أنى شايف أمى ويختتم بنمبر وان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاولت إحدى السيدات الوصول للنجم محمد رمضان بعدما تخطت صفوف الحضور لتصل أمامه في حفل العليمين، وبدأت تدعي له وماكان منه إلا أن رد عليها قائلا: حاسس أني شايف أمي قدامي ربنا يخليكي ليا أحنا عايشين بدعائكم وتحية لكل أم قامت بتربية راجل بجد وبنت قد المسئولية .

وأنهى النجم محمد رمضان حفله بمدينة العلمين الجديدة والذي أقيم وسط حضور جمهوري كبير بأغنية " نمبر وان " وتفاعل معه الجمهور وهو يردد الأغنية ، وبعد أنتهاءه منها قال لجمهوره : هتوحشني وهيوحشني جمهور العلمين .

وكان قد بدأ محمد رمضان حفله بمدينة العلمين الجديدة بأغنية " دخولنا مرعب " وسط حضور جمهوري كبير ، وتفاعل الجمهور معه وردد معه الأغنية .

من ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان من أجل مناقشة قضية هامة فى فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذى يجمعه بالنجمة نيللى كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل ويشارك في بطولته شريف دسوقى والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى .

ويكسر فيلم "ع الزيرو" حاجز غياب محمد رمضان عن السينما الذى امتد لأربعة سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتالى في الدراما التليفزيونية إضافة إلى اهتمامه بالغناء سواء بتقديم أغنيات جديدة أوإحياء الحفلات الغنائية، بعدما قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، عرض له عام 2019 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017.