محمد رمضان لجمهور حفله بالعلمين: إنتو أجمل زلزال ربنا ما يحرمني منكم

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد رمضان لجمهور حفله بالعلمين بعدما تفاعل مع أغنيته "زلزال" وردد كلماتها معه: إنتو أجمل زلزال ولو سجدت لربنا عمري كله مش هعرف أشكره عليكم ربنا ما يحرمني منكم.

وكان قد بدء النجم محمد رمضان حفله بمدينة العلمين الجديدة بأغنية "دخولنا مرعب" وسط حضور جمهوري كبير، وتفاعل الجمهور معه وردد معه الأغنية.

من ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان لمناقشة قضية مهمة فى فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذى يجمعه بالنجمة نيللى كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، ويشارك في بطولته شريف دسوقى والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

ويكسر فيلم "ع الزيرو" حاجز غياب محمد رمضان عن السينما الذى امتد لأربع سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتال في الدراما التليفزيونية إضافة إلى اهتمامه بالغناء، سواء بتقديم أغنيات جديدة أو إحياء الحفلات الغنائية، بعدما قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، عرض له عام 2019 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017.