شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يغير ملابسه مع كل أغنية بحفله بالعلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قام النجم محمد رمضان خلال حفله بمدينة العلمين الجديدة والتي أقيمت اليوم بتغيير ملابسه مع كل أغنية يقوم بغنائها في الحفل، حيث ظهر بأكثر من عشر استايلات مختلفة فظهر تارة بجاكت ذهبي وتارة بجلباب ومرة أخرى ببلوزة شفافة سوداء وبالطو فرو أبيض وغيرهم.
وكان النجم محمد رمضان قد بدء حفله بمدينة العلمين الجديدة بأغنية "دخولنا مرعب" وسط حضور جمهوري كبير، وتفاعل الجمهور معه وردد معه الأغنية.
من ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان لمناقشة قضية مهمة فى فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذى يجمعه بالنجمة نيللى كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، ويشارك في بطولته شريف دسوقى والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.
ويكسر فيلم "ع الزيرو" حاجز غياب محمد رمضان عن السينما الذى امتد لأربع سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتال في الدراما التليفزيونية إضافة إلى اهتمامه بالغناء، سواء بتقديم أغنيات جديدة أو إحياء الحفلات الغنائية، بعدما قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، عرض له عام 2019 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017.