شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يغير ملابسه مع كل أغنية بحفله بالعلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام النجم محمد رمضان خلال حفله بمدينة العلمين الجديدة والتي أقيمت اليوم بتغيير ملابسه مع كل أغنية يقوم بغنائها في الحفل، حيث ظهر بأكثر من عشر استايلات مختلفة فظهر تارة بجاكت ذهبي وتارة بجلباب ومرة أخرى ببلوزة شفافة سوداء وبالطو فرو أبيض وغيرهم.

وكان النجم محمد رمضان قد بدء حفله بمدينة العلمين الجديدة بأغنية "دخولنا مرعب" وسط حضور جمهوري كبير، وتفاعل الجمهور معه وردد معه الأغنية.