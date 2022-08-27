شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للسينما يحتفل بذكرى نجيب محفوظ .. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، احتفالية لإحياء ذكرى وفاة الأديب الكبير نجيب محفوظ، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

وتقام الاحتفالية يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 أغسطس في السابعة مساء بسينما الهناجر، حيث تقام ندوة يشارك بها الكاتب الروائي يوسف القعيد والأستاذ الدكتور وليد سيف، للحديث عن أعمال نجيب محفوظ الأدبية والسينمائية، ويعرض خلال الاحتفالية فيلم "نجيب محفوظ ضمير عصره" للمخرج هاشم النحاس الذي يشارك بالندوة أيضا وتدير الندوة الأستاذة الدكتورة سميرة أبو طالب.

جدير بالذكر أن فيلم "نجيب محفوظ ضمير عصره" تدور أحداثه حول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات الاحتفالية.