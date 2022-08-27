شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يعلن تفاصيل وشروط جائزة أبو الحسن سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة المخرج مازن الغرباوى عن تفاصيل النسخة الثانية من مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمى ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان، وقال المخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان أن الهدف من تلك المسابقة هو الإرتقاء بالبحث العلمى فى المسرح، ومنح الفرصة للباحثين الشباب، وفتح فضاءات جديدة أمام أفكارهم ورؤاهم وإكتشاف الأصوات الجديدة فى البحث والدراسات المسرحية من الشباب كما أن المسابقة ستساعد فى إثراء المحتوى العلمى للمسرح العربى ،ومسابقة هذا العام للباحثين المصريين والعرب فقط وفى الدورات التالية ستكون دولية لكل الباحثين فى العالم والتيمة الأساسية لموضوع المسابقة فى هذه الدورة بعنوان "قضايا وإشكاليات إخراج الأعمال التراثية .

فيما اوضحت الدكتورة إنجى البستاوى مديرة المهرجان قائمة الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة والتى منها : أن يترواح البحث بين 5000 – 1000 كلمة ، مع مراعاة قواعد اللغة العربية فى الكتابة، وكذلك الترقيم والسلامة اللغوية ، وألا يكون البحث منشوراً ، أو مقدمًا بإعتباره بحثا لنيل الإجازة أو الماجستير، او حتى جزء من اطروحه الدكتوراه ، أو تم تقديمه لأهداف الترقية العلمية ، ذلك قبل وأثناء وقت المسابقة، ويمكن استخدامه فى أى من هذه الأغراض بعد المسابقة ، وألّا يكون البحث قد فاز بجائزة مشابهة ، بالإضافه لجدية الموضع المطروح وأصالته المعرفية ، وجدية النظرية فى مقاربة الظواهر النقدية المسرحية ، والتحديد الواضح للإشكالية البحثية من خلال تغطية ما سبق إنجازه من دراسات حولها ، مع مراعاة تحرى الأمانة العلمية فى التعامل مع تلك الأبحاث السابقة ، مع مراعاة شرط الإبتكار والأبداع فى تناول ، والبحث عن سبل مفهمة القراءة المنجزة، التحديد الواضح للمنهج المستخدم فى دراسة الاشكالية ، ضرورة العناية بالتوثيق السليم والتام لقائمة مصادر البحث، وذلك عبر كتابة كل مصدر بلغته الأصلية وباللغة العربية أيضا وإلا يتجاوز عمر الباحث أو الباحثة عن أربعون عاماً فى نوفمبر 2022 ، عدد صفحات البحث فى حدود 50 صفحة

أما عن بقية الشروط والضوابط فستكون موجودة كاملة على الموقع الرسمى للمهرجان وعلى جميع منصاته بالوشيال ميديا لكل من يرغب فى المشاركة بالمسابقة ويبدأ فتح باب التقدم للجائزة أمام المرشحين المصريين والعرب إبتداء من يوم الجمعة 26 اغسطس2022 وآخر موعد لتلقى الطلبات يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 وهناك جائزة مالية ستقدم للفائز بالمركز الاول كما ستتم استضافة الفائز بالجائزة لحضور فعاليات الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى والمنعقد من 25 -30 نوفمبر 2022 وكذلك المشاركة المجانية بأحد ورش التى تقدمها إدارة المهرجان وحضور الندوة الخاصة للألقاء الضوء على البحث الفائز

شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة المخرج مازن الغرباوى وتنعقد دورته السابعة فى الفترة من 25 -30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ ، يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحى ، ويديره الدكتورة إنجى البستاوى ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى ، واللواء حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.