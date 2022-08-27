شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان لجمهور حفله بالعلمين الجديدة: إنتو اللى نمبر وان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد رمضان لجمهوره خلال حفله بمدينة العلمين الجديدة: "منورين .. أومال ليه كانوا بيقولوا عكس اللي شايفه دلوقتي، ده أنتوا اللي نمبر وان".

من ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان لمناقشة قضية مهمة فى فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذى يجمعه بالنجمة نيللى كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، ويشارك في بطولته شريف دسوقى والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

ويكسر فيلم "ع الزيرو" حاجز غياب محمد رمضان عن السينما الذى امتد لأربع سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتال في الدراما التليفزيونية إضافة إلى اهتمامه بالغناء، سواء بتقديم أغنيات جديدة أو إحياء الحفلات الغنائية، بعدما قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، عرض له عام 2019 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017.