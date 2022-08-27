أحمد السبكي يعلن انضمام كريم عفيفي لمسلسل "رمضان كريم 2" 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن المنتج أحمد السبكي انضمام الفنان كريم عفيفي لمسلسل "رمضان كريم -الجزء الثاني"، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر أحمد السبكي صورة رفقة كريم عفيفي، وعلق: "انضمام كريم عفيفي لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني تمهيدًا لعرض المسلسل في رمضان 2023، إنتاج أحمد السبكي، وتأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز".

مسلسل "رمضان كريم 1" عُرض في موسم مسلسلات رمضان 2017، من ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، تﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالله، وبطولة النجوم: سيد رجب، محمود الجندي، ريهام عبدالغفور، روبي، شريف سلامة، سلوى عثمان، محمد لطفي، صبري فواز، محمد محمود، سهر الصايغ، كريم عفيفي، كريم الأبنودي، نجلاء بدر، أحمد صيام، سلوى محمد علي، ميدو عادل، شيرين الطحان، عمرو عبدالعزيز، ومحمد مهران وغيرهم.