"ليست أحدث ظهور".. شقيق هاني رمزي ينشر صورة مع عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للزعيم عادل إمام وأمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي، باعتبارها أحدث ظهور للزعيم، لكن تبين أنها نُشرت عام 2019.

تعود حقيقة الصورة إلى 23 أغسطس 2019، حيث نشر أمير رمزي صورًا مع الفنانين، هاني رمزي وعادل إمام وداليا البحيري وشقيق الزعيم، وعلق: "لقاء الزعيم عادل إمام، دائما ام يتميز بالحب والفكر، اللقاء شمل الإخوات والأصدقاء، هاني رمزي وشادي وهاني رمزي والصديق عصام إمام، والغاليين داليا البحيري وزوجها الجميل حسن".

واختتم أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي تعليقه: "عادل إمام ثروة قومية، ربنا يديك الصحة".

وكان أمير رمزي، قد أعاد نشر صورته مع الزعيم عادل إمام، اليوم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق: "ربنا يديك الصحة يا أستاذ".

يذكر أن الفنان هاني رمزي، صرح أنه يتواصل بشكل مستمر مع النجم الكبير عادل إمام.

أضاف رمزي، في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" عبر قناة "dmc" في 8 أغسطس 2022: "أستاذ عادل كويس جدا جدا، وزي الفل، وهو زعيمنا وكبيرنا وسبب بسمتنا، ودايما يسأل ويطمن علينا ويحب يشوفنا".

تابع: "حتى اللحظة دي لما نقعد مع الزعيم بتبقى أحلى قعدة وأحلى ابتسامة، هو يبعث روح الفرح والسعادة والضحك لكل اللي حواليه، ربنا يديله الصحة وهو صحته كويسة جدا الحمد لله".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع النجوم: دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.