درة أنيقة وسميرة سعيد كاجوال ونرمين الفقي مع خالتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

أطلت الفنانة درة زروق على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية حيث ارتدت فستانا منقوش بالورود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

سميرة سعيد

شاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الكاجوال، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه صورة رفقة ملك المغرب، محمد السادس، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

مي سليم

أطلت الفنانة مي سليم على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعيه صورة أثناء تأديته مناسك العمرة، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ناهد السباعي

أطلت الفنانة ناهد السباعي على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية حيث ارتدت فستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها صورة رفقة خالتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

هاني سلامة

شارك الفنان هاني سلامة جمهوره ومتابعيه صورة من نزهته الصيفية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

عمر كمال

شارك مغني المهرجانات عمر كمال جمهوره ومتابعيه صورة من تأديته مناسك العمرة، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".