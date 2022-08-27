"حد يقول كده؟".. تامر حسين يرد على عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، مقطع فيديو من حفل للنجم عمرو دياب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ويظهر الهضبة في الفيديو وهو يخاطب "حسين" قائلا: "إيه يا تامر بس.. أنا عارف إنك هنا.. حد يقول كده؟"، قبل أن يستمر عمرو دياب في غناء "اللي يمشي يمشي"، وتحديدا مقطع "اخص على ناس أمنتها.. اتأذيت منها بعدها.. نزلوا من نظري.. مش هقولوا عذري.. دول عالم عارفة نفسها".

ويعلّق تامر حسين على ما قاله عمرو دياب، قائلا: "حانعمل إيه بس يا هضبة.. مايتقالهمش غير اخص والله.. وآسف على صراحتي".

وطرح عمرو دياب، قبل يومين، أحدث أغانيه "من 6 لـ9"، عبر تطبيق "أنغامي"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر لأمير محروس.