صورة لعادل امام تجتاح السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

كتب امير فتحي في السبت 27 أغسطس 2022 12:54 صباحاً - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للزعيم عادل إمام، أثار فيها قلق جمهوره، بعد تعرضه للشائعات أبرزها المرض والوفاة، وكان صمته هو الرد على تلك الشائعات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للزعيم عادل إمام، يظهر فيها بجوار شقيق الفنان هاني رمزي، مبتسما وهو يستمتع بالأجواء الصيفية.

وبدى عادل إمام في الصورة التي تم نشرها له يستمتع بصحة جيدة ونفسية هادئة رغم الشائعات التي لاحقته خلال الفترة الماضية، وبالبحث وراء حقيقة الصورة تبين إنها من منذ 2019 من الساحل الشمالي أثناء إجازة الزعيم بعد مسلسل عوالم خفية وليست الآن.

ودائما ما تثار دائمًا موجة من الشائعات حول عادل إمام، إذ أثيرت قبل أشهر قليلة حالة من الجدل الواسع أثيرت بسبب الحالة الصحية للفنان عادل امام حيث خرجت بعض الأخبار التى تفيد بتدهور حالته الصحية.

وتبين أن ما يتم تداوله حول الحالة الصحية للزعيم عادل امام غير صحيح وعار تماما من الصحة وفقا لمصادر مقربة منه.