شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرحها أمس .. هذا ما حققته أحدث كليبات ويجز الغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المغني ويجز التريندات مؤخرًا، وذلك بعدما طرح أحدث كليباته الغنائية "أميرة" عبر موقع يوتيوب، إذ حققت الأغنية مشاهدات كبيرة تخطت نصف المليون مشاهدة في أقل من يوم على طرحها، حيث طرحت الأغنية ليلة أمس الخميس، وتفاعل معها متابعيه بصورة كبيرة.

تعرف على موعد حفل ويجز المقبل

يحيى مطرب الراب ويجز، حفلاً غنائيًا في الأردن، يوم 2 سبتمبر الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التى اشتهر بها خلال الفترة الماضية والتي يتفاعل معها الجمهور بحماس كبير.

آخر حفلات ويجز

وأحيا مطرب الراب ويجز، حفلاً غنائيًا بالعلمين الجديدة، الجمعة الماضية، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التى اشتهر بها خلال الفترة الماضية، ويأتى هذا الحفل ضمن مهرجان الحفلات الشبابية التى تقام خلال موسم الصيف فى مدينة العلمين الجديدة، والتى كان منها حفلات الهضبة عمرو دياب وتامر حسنى وعدد من النجوم.

وأحيا ويجز مؤخرًا، حفلا غنائيا بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغنياته.

وأشعل ويجز وصلات الرقص المتتالية بأغانيه الشهيرة، منها: دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، بالإضافة إلى كيفي كده، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.