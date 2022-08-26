شكرا لقرائتكم خبر عن Nope.. ما لا تعرفه عن الفيلم الأكثر غموضًا بالسينما العالمية حاليًا بعد طرحه بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم NOPE تحقيق ردود فعل واسعة منذ طرحه في السينمات العالمية خلال الفترة الأخيرة إذ حقق الفيلم إيرادات ضخمة تخطت حاجز مئة مليون دولار في أول شهر عرض، قبل طرحه في دور العرض المصرية مؤخرًا، مما دفع قطاع كبير من محبي السينما العالمية للتساؤل حول العمل الذى حظي باهتمام كبير من قبل رواد السوشيال ميديا، كعادة أفلام الغموض والرعب ممن تحتل مساحة واسعة لدي عشاق السينما.



فيلم NOPE

قصة فيلم NOPE

منذ الوهلة الأولى للبرومو تمكن العمل من إثارة الحماس لدي الجمهور ممن وجدوا أنفسهم أمام عمل ملىء بالغموض والرعب، بعدما شهد ظواهر غريبة تحدث وتلفت الأنظار وتثير الخوف لدي الحيوانات المملوكة لدي ملاك مزرعة خيول في كاليفورنيا، ليلاحظ أصحابها شيئاً غريباً ومخيفاً في السماء أعلاهما، مما يدفع مالك مدينة ملاهي مجاورة لمحاولة التربح من تلك الظاهرة الغامضة من خارج عالمنا.

الفيلم من تأليف وإخراج جوردان بيل الفائز بالأوسكار لجائزة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم GET OUT لعام 2018



NOPE

أبطال فيلم NOPE

في حين يشارك في بطولة الفيلم الممثل دانيال كلويا الذى اشتهر بدوره في GET OUT والذي ترشح عنه لجائزة أوسكار أفضل ممثل لعام 2018، ومعه ممثلين آخرين مثل كيكي بالمر وبراندون بيريا وستيفن يون.