شكرا لقرائتكم خبر عن "الكبير أوى" يفتح أبواب السينما للفنان مصطفى غريب بـ 4 أفلام جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز الممثل الشاب مصطفى غريب في مسلسل "الكبير أوى 6" اللنجم أحمد مكى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، حيث شخصية "العترة" ابن الكبير أوى الذى تناول مشروب جعله يتحول إلى شاب كبير بعقل طفل يبع 7 سنوات، ونال اشادات كبيرة من الجمهور والذين توقعوا له مستقبل كبير في عالم الكوميديا.

وبمجرد انتهاء عرض "الكبير أوى 6" في شهر رمضان الماضى، أصبح مطلباً اساسياً في معظم الأعمال الكوميدية التي يتم التحضير لها أو انطلق تصويرها خلال الفترة الماضية، حيث تعاقد على المشاركة في 4 أفلام دفعة واحدة وهم "ضرب نار" مع ياسمين رئيس ومى سليم ونبيل عيسى ومحمود الليثى وإخراج عمرو صلاح.

الفيلم الثانى الذى تعاقد عليه مصطفى غريب "ابن الحاج أحمد" مع شيكو وسيد رجب ورحمة أحمد وإخراج معتز التونى، كما يستعد للمشاركة في بطولة فيلم "رهبة" مع أحمد الفيشاوى ونسرين أمين وثراء جبيل وسما إبراهيم، وكذلك يشارك غريب في فيلم رابع وهو "المطاريد" مع أحمد حاتم واياد نصار وتار عماد، ومحمود الليثي وإخراج ياسر سامى.

مصطفى غريب ممثل شاب شارك في أكثر من مسلسل خلال السنوات الماضية، وكانت بدايته من "أرض النفاق" مع محمد هنيدى، وبعدها ظهر في "سوبر ميرو" مع ايمى سمير غانم، "قوت القلوب" مع ماجدة زكى، "فلانتينو" مع الزعيم عادل امام، "موسى" مع محمد رمضان، "راجعين يا هوى" مع خالد النبوى إلا أن مشاركته في "الكبير أوى" جعلته ينطلق ويحظى بشهرة كبيرة.

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.



مصطفى غريب بشخصية العترة فى الكبير اوى