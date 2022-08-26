"تسليم أهالى" يقترب من الوصول إلى المليون الـ20 فى شباك التذاكر

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القاهرة - سامية سيد - اقترب فيلم "تسليم أهالى" من الوصول إلى المليون الـ20 في شباك التذاكر، بعدما حقق إجمالى إيرادات 19 مليونًا و500 ألف جنيه منذ انطلاق عرض يوم 3 أغسطس، حيث أضاف الفيلم إيرادات بلغت 653 ألف جنيه أمس الخميس، مستمراً في المعدل اليوم الذى تصدر به الإيرادات اليومية منذ طرحه في السينمات.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة حب بين بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وهما من عائلة واحدة وتكلل بالزواج ولكن سرعان ما تحمل ليلة زفافهما مفاجئة تغير من حياة ابن بيومي فؤاد "خليل" ويجسده هشام ماجد، وابنة دلال عبد العزيز "زاهية" وتجسدها دنيا سمير غانم.

ويعرض في السينمات حالياً بجانب "تسليم أهالى" أفلام "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، وو"بحبك "بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى ويشارك في بطولته هنا الزاهد، حمدى الميرغنى وهدى المفتى، و"عمهم" بطولة محمد أمام وإخراج حسين المنباوى، والدعوة عامة" بطولة محمد عبد الرحمن توتا وأحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، و"خطة مازنجر" بطولة ياسمين رئيس وحمدى الميرغنى.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.