شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى بإطلالة على طريقة شخصيتها بفيلم Tomb Raider قبل 21 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الممثلة الكبيرة أنجلينا جولي الأنظار مؤخرًا، بإطلالتها السوداء، أثناء مغادرتها مبنى مكاتب في بيفرلي هيلز يوم الأربعاء من الأسبوع الماضى، وفقًا لعدد من التقارير العالمية التي أكدت أن نجمة هوليود ابنة الـ47 عامًا، استعادة شبابها وروحها في شخصيتها الشهيرة لارا كروفت، التي جسدتها ضمن أحداث جزأى فيلم Tomb Raider التي حققت بها نجاحًا كبيرًا في السينما.



انجلينا جولى على طريقة شخصيتها الشهيرة لارا كروفت

وذلك بعدما ربطت متابعي اطلالتها بين مظهرها مع شخصيتها الشهيرة خلال أحداث الفيلم الذى تم طرحه عام 2001 في بداية الألفية الجديدة، أي قبل 21 عامًا لتبدو انجلينا صامدة في وجه تغير السنوات ومرورها بسرعة على الممثلة الكبيرة.

من ناحية أخرى تعود أنجلينا جولي للعمل مع المخرج تشير مرة أخرى من خلال رواية "Without Blood" للمؤلف اليساندرو باريكو وتتحدث الرواية عن وحشية الحروب و عملية الشفاء التي تعقبها.



انجلينا جولى

وقالت الفنانة أنجلينا جولي أنها قد قرأت الرواية خلال اصعب الأيام التي مرت بها بعد شهر من طلاقها من براد بيت وأن الرواية أثرت فيها كما فعلت مع الكثير من القراء و اضافت أن غلاف الكتاب كان يوضح كيف هي حياة الانسان معقده ولكنها لم تفهم هذا في بادئ الأمر ولكن بعد قرأتها تغير كل هذا، وأن الرواية عبارة عن تحفة فنية حيث توضح حقيقتنا نحن البشر.

و كانت قد كشفت النجمة عن مشاركة اثنين من أبنائها معها في الفيلم القادم "Without Blood" وهما كلا من باكس، البالغ من العمر 18 عاما، ومادوكس، البالغ من العمر 21 عامًا.