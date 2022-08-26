شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن "توتا" يروى لحظات معرفته بمرضه وإجرائه عملية قلب مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا نتيجة انسداد في شرايين في القلب وأجرى عملية "قلب مفتوح" والتي كللت بالنجاح قائلاً: "بفضل الله عديت الفترة اللى فاتت من التعب، وأنا اكتشفت هذا المرض بالصدفة".

وأضاف محمد عبد الرحمن توتا: "طول الفترة دى كنت بحس بتعب شوية بس ثقافتنا في فكرة العلاج إننا نروح للدكتور مش مؤهلة لكده ولما بنلاقى وجع بنقول شوية تعب ويعدى ونسكت، بدأت اكتشف الموضوع ده وكنت وقتها في التصوير روحت والمفروض عندى تصوير الصبح فروحت المستشفى ودخلت الطوارئ".

وتابع محمد عبد الرحمن توتا: "عملوا ليا أشعة وعملت أشعة على القلب بجهاز عامل زى السونار، والدكتور اتصدم لما بص في الشاشة، وقالى أنت المفروض تعمل دعامة ومعملتهاش أو بتاخد أدوية قلب وكسلت، قلتله لا أنا الحمد لله قلبى تمام يا دكتور، وبعد كده قالى إن القلب شغال بنسبة 30%، وعملولى قسطرة استكشافية، وقالى إننا هنعمل عملية قلب مفتوح لأن طلع عندى انسداد في شرايين القلب التلاتة الرئيسيين، وواحد بس اللى شغال، ومن وقتها لغاية دلوقتى وأنا بقول الحمد لله".

وأستكمل محمد عبد الرحمن: "وأخدوا شريان واحد من رجلى والباقى من جوا، وكانوا قالولى قبل العملية لما أفوق متخضش لأن هاكون على جهاز تنفس صناعى، لأنه قاسى وصعب جدًا وربنا ما يكتبها على حد، وسبحان الله وكأن ربنا كان بيهيأنى للعملية لأنى بطلت تدخين قبل العملية بشهر ونص وكنت بخس عشان اظبط جسمى".