شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تحتفل بعيد ميلاد خالتها بأكثر من صورة لهما معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نرمين الفقى على الاحتفال بعيد ميلاد خالتها مؤخرًا من خلال حسابها على موقع إنستجرام، إذ نشرت عدة صور لهما معًا وعلقت عليها بكتابة: "كل سنة وحضرتك طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ربنا يخليكوا لينا يارب".



نرمين الفقى مع خالتها

من ناحية أخرى سبق ونفت الفنانة نرمين الفقى الشهر الماضى ما تردد عن خطوبتها من رجل أعمال، خاصة بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية، شائعات تفيد أن نرمين الفقى ستحتفل بخطوبتها على أحد رجال الأعمال، وذلك عن طريق مقطع فيديو مع الفنانة نجوى إبراهيم في الفترة الماضية .



نرمين الفقى

وكتب نرمين الفقى توضيحاً عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك، قائلة: صباح الخيرالحقيقه فيه شائعة نزلت معرفش إيه مصدرها وبقت ترند موضوع خطوبتي لرجل أعمال.. أنا حابه أوضح أن الموضوع ده مش صحيح بالمرة.

نرمين الفقى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1972، وتلقت دراستها في مدارس عروس البحر، وتخرجت من كلية فيكتوريا التي تعتبر واحدة من أعرق المدارس الإنجليزية في مصر، ثم أكملت مشوارها الأكاديمي في جامعة الإسكندرية ونالت شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة الإسكندرية، بعد تخرج نرمين من الجامعة تفرغت للعمل وبدأت مسيرتها الفنية في أوائل التسعينيات.