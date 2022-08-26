شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية لترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التعاون بين وزارة الثقافة والمتحدة للخدمات الإعلامية لترسيخ الهوية المصرية واكتشاف المواهب، لاقت خطوة نقل قناة الحياة لفعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30، على الهواء مباشرة تفاعلاً وقبولاً كبيرًا من الجمهور والعاملين في المجال الفني، حيث استطاعت القناة نقل فعاليات المهرجان يوميًا للمشاهدين وكأنهم متواجدين فى مكان الحفل.

ووسط النجاح الكبير الذى تحققه حفلات مهرجان القلعة يوميًا والإقبال الكبير من الجمهور لاسيما أن التذاكر متاحة بأسعار في متناول الحفل، جاء دور النقل الحى للفعاليات على قناة الحياة ليتيح فرصة أكبر للجمهور بمشاهدة هذه الحفلات في حالة عدم قدرتهم على الذهاب والحضور أو عدم لحاق حجز التذاكر.

وبدوره أشاد الناقد طارق الشناوى على هامش حضوره فعاليات مهرجان القلعة، بفكرة نقل قناة الحياة للحفلات على الهواء وقال: "في جزء مهم أوى أنا سعيد بيه إنه توثيق الفن بالتصوير الشراكة بين المتحدة ووزارة الثقافة في تصوير الأعمال، لكن كمان في الأرشيف كل اللى شفناه ده موجود، وكان زمان وزارة الثقافة والإعلام مكانش فيه توافق، إنما دلوقتى المتحدة مع الوزارة في توافق فبقيت واثق إن كل الفعاليات بنشوفها مرة تانية وتالتة تجاوب الناس مع الحفلات نستعيده بعد كدا".

وحرص الجمهور كذلك على الإشادة بنقل قناة الحياة للحفلات على شاشتها لاسيما وأن الجمهور إذا لم يستطع حضور الحفل من الممكن مشاهدتها في التليفزيون على قناة الحياة وكانه متواجد في مكان الحفل، كما أن فكرة النقل الحى للفعاليات أظهر المهرجان بشكل جيد جعل الجمهور حريص على الذهاب والحضور.