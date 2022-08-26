قبل حفله.. الجمهور يُحاصر محمد رمضان عقب صلاة الجمعة بالعلمين الجديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر النجم محمد رمضان، وهو محاط بالجمهور عقب أداء صلاة الجمعة في مدينة العلمين الجديدة، لإلتقاط الصور التذكارية معه، وذلك قبل حفله الغنائي الذي يحييه مساء اليوم الجمعة 26 أغسطس.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الليلة أخر جمعة في الصيف ده.. من أولها لأخرها في مدينة العلمين الجديدة بدأتها بصلاة الجمعة وهختمها الليلة وسط جمهوري بحفلتي.. أشوفكم على خير وكل صيف وأنتم طيبين، ثقة في الله نجاح".

وأحيا رمضان، في وقت سابق حفلا غنائيا آخر يوم 12 أغسطس الجاري بمدينة العلمين الجديدة.

وكان محمد رمضان، قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "مايركبش بسكلتة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وتقول بعض كلمات الأغنية: "أنا لما بحضر أخض، تضربني بصوت بحي نرد، إزاي قطط في أسود بتعض، هلعبها لوب.. لو راجل صد، أنا في التواضع مقولكشي، جاي أخطف أنظاركوا وأمشي، عن نفسي ليه متكلمشي".

وكانت آخر أغاني محمد رمضان التي طرحها على "يوتيوب" هي أغنية "تنطيط" التي اقتربت من 25 مليون مشاهدة حتى الآن منذ طرحها في 23 يونيو الماضي.

أغنية "تنطيط" كلمات وألحان فريق "الباور العالي" وتوزيع ديزل، والكليب من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.

كما يخوض محمد رمضان، دراما رمضان المقبل 2023 بمسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي. فيما يواصل خلال الفترة الحالية تصوير فيلمه السينمائي الجديد "عالزيرو" وهو من تأليف الدكتور مدحت العدل ومن إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج جمال العدل.