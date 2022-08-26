أميرة أديب ترقص على أغنية ويجز: "بحاول أطور نفسي في الرقص"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الممثلة الشابة أميرة أديب عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، فيديو جديد ظهرت خلاله وهي ترقص على أحدث أغاني المطرب ويجز والتي طرحها قبل ساعات تحت عنوان "أميرة".

وكتبت أميرة تعليقا على الفيديو "أنا بحب الرقص قوي ودايماً بحاول أطور من نفسي فيه، وقررت إني مش هخاف وأجرب أنواع رقص كتير، النوع ده اسمه هاوس وكذا نوع تاني، وكان صعب قوي لأني أول مرة أجربه".

جدير بالذكر أن أميرة أديب بدأت خطواتها في عالم التمثيل مؤخرًا، وشاركت في بطولة مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة، كما عُرض لها في رمضان 2022 مسلسل "مين قال" بطولة الفنان جمال سليمان.