بينهم بطل"المشوار".. 4 مصريين يشاركون بالمسلسل البريطاني"the crown5"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يشهد الجزء الخامس من المسلسل البريطاني الشهير the crown، تواجد لشخصيات عربية ضمن أحداثه الدرامية، ووقع الاختيار على فنانين مصريين لتقديم أدوارهم.

ويجسد الممثل الشاب أحمد غزي بالجزء الخامس من المسلسل، شخصية الملياردير السعودي الشهير عدنان خاشقجي في مرحلة شبابه.

وشارك أحمد غزي في بطولة مسلسل "المشوار"، الذي عُرض في موسم رمضان 2022، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني وأحمد مجدي وأحمد كمال، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

بينما يجسد الممثل الشاب أمير المصري، شخصية الملياردير المصري ورجل الأعمال محمد الفايد في شبابه، ووالد دودي الفايد صديق الأميرة ديانا.

فيما يجسد الممثل الشاب مؤمن هشام، شخصية علي الفايد شقيق رجل الأعمال المصري محمد الفايد.

كما يجسد الممثل الشاب خالد عبدالله البريطاني ذو الأصول المصرية، شخصية دودي الفايد، الذي لقى مصرعه مع الأميرة ديانا في حادث سيارة عام 1997.

الأجزاء الأربعة الأولى للعمل حققت نجاحا، وحصدت أكثر من 20 جائزة إيمي و5 من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (BAFTA)، ومن المقرر عرضه في نوفمبر 2022 على منصة نتفليكس ضمن سلسلة أعمالها الأصلية.

The Crown دراما تاريخية، يرصد حياة العائلة المالكة بإنجلترا في عهد الملكة إليزابيث الثانية منذ الأربعينيات من القرن الماضي حتى عام 2000، وهو من تأليف بيتر مورغان، مقتبساً عن فيلمه The Queen (2006) ومسرحيته The Audience (2013). وانتاج Left Bank Pictures و Sony Pictures Television لصالح نتفليكس.

والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم العالميين، من بينهم كلير فوي الفائزة بجائزة إيمي كأفضل ممثلة عن دورها في أول موسمين من المسلسل، وأوليفيا كولمان الفائزة بالأوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Favourite، المرشحون للأوسكار هيلينا بونهام كارتر، جيليان أندرسون، جوناثان برايس.