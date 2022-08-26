سمية الخشاب تعلق على قرعة دوري أبطال أوروبا.. ما علاقة رونالدو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة سمية الخشاب، على نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "دوري الأبطال من غير رونالدو كأنه بطولة عادية".

وتابعت في تدوينة ثانية، قائلة: "قرعة دوري الأبطال.. عبث".

وأضافت في تدوينة ثالثة: "مجموعات دوري الأبطال فيها تحيز مش طبيعي لأنه كالعادة الريال مع أضعف الفرق لا جديد يعني".

وأوقعت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023 ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، في مجموعة متوازنة تضم معه أياكس أمستردام ونابولي، بينما أسفرت القرعة عن مجموعة نارية لبرشلونة وبايرن ميونخ.

وسحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرعة دور المجموعات من البطولة القارية في بمدينة أسطنبول التركية، بمساعدة الثنائي التركي حميد ألتينتوب، نجم ريال مدريد السابق، وسفير نهائي البطولة لهذا الموسم، والإيفواري يايا توريه، لاعب وسط مانشستر سيتي السابق.

ويلعب ريال مدريد، حامل اللقب، في المجموعة السادسة إلى جانب لايبزيج وشاختار دونتيسك وسيلتك.وتضم المجموعة الثالثة بايرن ميونخ وبرشلونة في مواجهة مكررة، إلى جانب إنتر ميلان، حيث سيقابل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم البارسا، فريقه السابق البايرن.

من جانبه، سيلعب إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، ضد فريقه السابق بروسيا دورتموند، حيث وقع الفريقان ضمن المجموعة السابعة.

ويصطدم باريس سان جيرمان بنظيريه يوفنتوس وبنفيكا في المجموعة الثامنة.

وتوج ريال مدريد بلقب الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ليفربول بهدف في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من دور المجموعات لهذا الموسم يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، على أن تقام الجولة الختامية يومي 1 و2 نوفمبر، علمًا بأن بطولة كأس العالم 2022 ستقام في نفس الشهر.

نتائج القرعة كاملة

المجموعة الأولى: أياكس أمستردام - ليفربول - نابولي - جلاسكو رينجرز.

المجموعة الثانية: بورتو - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - كلوب بروج.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - برشلونة - إنتر ميلان - فيكتوريا بلزن.

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت - توتنهام هوتسبير - سبورتنج لشبونة - مارسيليا.

المجموعة الخامسة: ميلان - تشيلسي - سالزبورج - دينامو زغرب.

المجموعة السادسة: ريال مدريد - لايبزيج - شاختار دونيتسك - سيلتك.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - إشبيلية - بروسيا دورتموند - كوبنهاجن.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس - بنفيكا - مكابي حيفا.