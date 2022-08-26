كريم عبدالعزيز يظهر بـ لحية بيضاء.. والجمهور: "كبرت كده ليه يا عم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر النجم كريم عبدالعزيز، بـ"لحية بيضاء" في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

ونشر كريم، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مساء الورد على أحلى وأعظم ناس".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "كبرت كده ليه يا عم"، "الحب"، "الفنان المحترم جدا"، "باشا مصر"، "باشا ابن باشا والله"، "عم العالم"، "أعظم فنان في الجيل الحديث"، "من أرقى ممثلين مصر وأجدع شخص بالوسط الفني"، "نجم من يومك".

ويُعرض لـ كريم عبدالعزيز حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "كيرة والجن".

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، هدى المفتي، أحمد مالك، علي قاسم، تامر نبيل، ولارا إسكندر وغيرهم.

"كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداثه حول قصص أبطال مقاومة سلطات الاحتلال الإنجليزي لمصر.