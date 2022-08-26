"أول ما شاف لحلمه بداية مات".. رسالة والدة علي فايز للمخرج خالد جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت والدة الفنان الشاب علي فايز، أحد المتسابقين في برنامج الدوم، عن حياة نجلها الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية بشكل مفاجئ، ووجهت رسالة خاصة للمخرج خالد جلال الذي وقف بجوار ابنها الراحل.

وكتبت والدة علي فايز، عبر حسابها على فيسبوك: "ابني الغالي (علي) كان شاب موهوب مرهف الحس، فنان بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان سامية وراقية وهذه ليست شهادة أم في ابنها ولكنها بشهادة كل زملاءه من الورش التمثيلية التي شارك فيها أو زملاء أخوه محمود من معهد الفنون المسرحية وأخيرا شهادة المخرج الفنان المبدع د. خالد جلال".

وتابعت: "ابني (علي) كان كل حلمه الذي يسعى اليه أن يظهر موهبته، أن يطلق لها عنان السماء أن يراه الجميع ويرون فنه وإبداعه، حاول وحاول وحاول لمدة أربع سنوات ولكن في كل مرة كان يحاول يصل إلى السراب ما كان أحد يمد له يد العون، وأخيرا والحمد لله نجح أنه يشترك في برنامج الدوم وعرض موهبته أمام الجميع ووصل إلى المراحل اللي قبل الأخيرة من البرامج ولكن لم يحالفه الحظ، ولكن ربنا حب يطيب خاطره وشاهده د. خالد جلال، واقتنع به وشعر بموهبته، وقام بالتواصل معاه وطلبه لحضور ورشة التمثيل بمركز الإبداع".

واستكملت: "ودي كانت بداية أيام السعادة بالنسبة لابني وذلك من شهر مارس الماضي وحتى وفاته، وخاصة أنه شعر أن هناك من قدر موهبته وشعر بها بعد عناء كبير ومن دون أي معرفه أو واسطة.. وبالفعل حضر ابني ورشة العمل، وبدأ يستعد لعرض مشاهده ودوره في المسرحية مع زملائه، وكان من أعضاء الفرقة المميزين جدا فنيا وهذا بشهادة جميع زملاءه وعلى رأسهم د. خالد جلال، ولكن لم يمهله القدر لتكملة حلمه وعرض المسرحية مع زملاءه وكتب الله له أن يكون مشهده الأخير يوم جنازته".

وأوضحت: "أكررها مرة آخرى ومرات عديدة، الفنان الغالي المخرج عظيم القدر د.خالد جلال، شكرا على اهتمامك بإبني وشكرا على تشجيعك ومساعدتك ليه، شكرا على كل شهور وأسابيع وأيام وساعات السعادة التي عاشها ابني منذ أن تواصلت معه أثناء عرض برنامج الدوم وأديته الأمل أنه يقدر يحقق حلمه في التمثيل اللي كان منتهى حلمه وأمله وأشعرته أن لسه في كوادر فنية أمينة زي حضرتك بتقدر الحس الفني عند الشباب وتمتلك من الوعي والضمير والحس الحقيقي بالشباب اللي جواهم موهبة حقيقية ومش عارفين يوصلوا ويحققوا حلمهم أنهم يثبتوا موهبتهم" .

وتابعت: "كل الشكر من قلب أم أدخلت على ابنها السعادة في آخر أيام حياته، ربنا يباركلك في صحتك وأسرتك وفي أولادك ويثيبك كل الخير مش بس عن (علي) ابني عن كل الشباب اللي حضرتك بتقف جنبهم وتساعدهم وبتشجعهم بكل قوة وضمير وحب أنهم يحققوا حلمهم، لك مني كل التحية التقدير والإحترام، شكرا د.خالد جلال، بلدنا في احتياج لوجود المئات بل الآلآف من د.خالد جلال لاستيعاب آلاف النماذج اللي زي علي وتايهة ومش لاقية حد يوجهها أو ياخد بأيدها".

وأضافت: "أخيرا أقول إبني (علي) شاب مكافح زي كل الشباب المكافح، كان بيحاول يوصل لحلمه، أكيد انكسر، أكيد إتوجع، أكيد حاول ووقع وقام، وأول ما شاف لحلمه بداية.. مات، مات وساب حلمه وساب كل حاجة.. أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لإبني الغالي، وادعولي وادعو لمحمود ابني وتوأم علي أن ربنا يربط على قلوبنا ويعطينا القوة لتحمل الفراق".

يذكر أن المخرج خالد جلال، كان قد أعلن عن وفاة الفنان الشاب علي فايز، أحد المتسابقين في برنامج الدوم، الذي طرح في الأشهر الماضية، وتم إذاعته عبر قناة أون.

وكتب جلال، وقتها عبر حسابه على "فيسبوك": "علي فايز المهذب الهادىء الموهوب.. رحمك الله يا ولدي وألهم أسرتك وزملائك، وألهمنا الصبر والسلوان وغفرلك ووسع مدخلك، واسكنك فسيح جناته".

برنامج الدوم من إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج المسرحي الكبير خالد جلال وميرفت أبو عوف كما تتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و 28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من ٢١ لـ ٢٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

"الدوم" هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول.