بعد 25 عامًا.. زوجة سيلفستر ستالون تطلب فسخ الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بعد علاقة استمرت أكثر من 30 عامًا، وزيجة عمرها 25 عامًا، انفصل الفنان العالمي سيلفستر ستالون عن زوجته جينيفر فلافين بشكل ودي، حسبما أكد الثنائي لشبكة cnn.

ستالون أعرب عن حبه لعائلته وأنهما يتعاملان بشكل ودي في المسائل الشخصية، وكذلك بشكل سري، دون الكشف عن أسرار حياتهم الأسرية.

كانت جينيفر قدمت التماسها في ولاية فلوريدا لفسخ الزواج، وفقًا لما ذكرته بيبول. تزوج الاثنان في عام 1997.

وقالت جينيفر "لم نعد متزوجين، ولكن سأعتز دائمًا بعلاقة استمرت أكثر من 30 عامًا بيننا، وسنحرص على أن نكون ملتزمين بكل ما يتعلق ببناتنا الجميلات"، طالبة الخصوصية لأسرتها.

سيلفستر وجينيفر لهما ثلاث بنات: سكارليت 20 عامًا، سيستين وتبلغ 24 عاما، وصوفيا البالغة من العمر 25 عامًا.