شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان والعسيلى والرباعى نجوم حفلات الساحل الشمالى والعلمين الجديدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى عدد من النجوم حفلاتهم الغنائية، اليوم الجمعة، بالساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة، حيث يحيى كل من النجم محمد رمضان والنجم محمود العسيلى حفلاتهما في مدينة العلمين الجديدة، أما النجم صابر الرباعى يحيى حفله بالساحل الشمالى.

من ناحية أخرى يستعد النجم محمد رمضان من أجل مناقشة قضية هامة فى فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذى يجمعه بالنجمة نيللى كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل ويشارك في بطولته شريف دسوقى والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم، وانطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

وطرح المطرب محمود العسيلى، أغنيته الجديدة "الدلوعة"، على اليوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى على فتح الله.

وطرح النجم صابر الرباعي أحدث أغانيه على يوتيوب التي تحمل اسم "الشياكة"، من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضرى، وتقول الأغنية: الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفة، واحده دانت كل دقيقه تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بداية وأنت ظاهر مالبداية عالموضة أنت ولا ساحر ولا أنت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك".