شكرا لقرائتكم خبر عن أيام القاهرة الدولى للمونودراما يكرم المخرج خالد جلال فى دورته الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما عن تكريم المخرج الكبير خالد جلال وسط نخبة من المبدعين المصريين والدوليين ضمن فعاليات الدورة الخامسة التي تقام تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر القادم.

قال د. أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان: اختيارنا تكريم الفنان الكبير خالد جلال لأنه صاحب مشوار كبير من العطاء كمخرج وصاحب مشروع مسرحي كبير لتدريب وإعداد الممثل الشامل، كما أنه يفرز دائما للحركة المسرحية نجوما كبار أضاءوا الساحة الفنية بمصر والعالم العربي.

يذكر أن المخرج خالد جلال يتولي منصب رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة ، وسيكون رئيس لجنة التحكيم في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، كما أنه يستعد لإخراج عمل مسرحي بطولة النجمة دنيا سمير غانم قريبا .

والجدير بالذكر أيضًا أن الدورة الخامسة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما مهداة لاسم الفنان الكبير الراحل "خالد صالح " .