شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة انتقال مدافع انتر ميلان لباريس سان جيرمان تقترب من الفشل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع العديد من اللاعبين والنجوم الكبار في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية المباريات القوية بدوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع سكرينيار

ويرغب فريق باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف فريقه وخاصة خط الدفاع وذلك لتلاحم المباريات وكثرة اللقاءات التي سيخوضها الفريق هذا الموسم.

واستهدفت إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع مدافع انتر ميلان سكرينيار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلا أن إدارة الانتر تحاول إفساد الصفقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" فإن إدارة باريس سان جيرمان قد قامت بتقديم عرص اخير لضم سكرينيار مقابل 60 مليون يورو، إضافة إلى عرض أحد لاعبيه في صفقة تبادلية.

إدارة انتر ميلان ترفض عرض باريس سان جيرمان

وتابعت الصحيفة بأن إدارة انتر ميلان رفضت هذا العرض حيث ترغب في الاحتفاظ باللاعب ولا وجود أي نية للتفريط في خدماته هذا الصيف.

في المقابل أكدت الصحيفة إن الإدارة الإيطالية بدأت في التفكير للتفاوض مع اللاعب السلوفاكي الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2023، لتجديد عقده من أجل حمايته من الرحيل لأي ناد آخر.

وكانت قد أكدت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق، أن إدارة الانتر متمسكة ببقاء سكرينيار أو الحصول على مبلغ بقيمة 70 مليون يورو لبيع سكرينيار للموافقة على رحيله.