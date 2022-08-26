شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة موجعة لإدارة ميلان بسبب لاعب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض فريق ميلان الإيطالي لصدمة موجعة خلال الفترة الأخيرة بشأن صفقته التي كان يرغب في ضمها من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان يريد التعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان



ووفقا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية فإن فريق ميلان الإيطالي قد ابدأ اهتمامه بالتعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي مع عبدو ديالو مدافع باريس سان جيرمان من أجل تدعيم الصفوف الدفاعية للفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.

ومن جانبه، أكدت الصحيفة الفرنسية بأن ميلان حاول كثيرا مع إدارة باريس سان جيرمان من أجل إنهاء الصفقة والتعاقد مع اللاعب، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت كل محاولات ميلان لضم المدافع هذا الصيف.

مدافع باريس سان جيرمان يرفض ميلان

في المقابل، أكدت الصحيفة الفرنسية بأن النجم السنغالي ديالو لا يمانع من الرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال لأي ناد آخر من أجل خوض تجربة احترافية جديدة ومحاولة منه للمشاركة في المباريات بشكل أكبر استعدادا لمنافسات كأس العالم، إلا أن مدافع بوروسيا دورتموند السابق غير مقتنع بالمشروع الرياضي لنادي ميلان.

وأختتمت الصحيفة بأن اللاعب يمتلك العديد من العروض الأخرى من اكثر من نادي في الميركاتو الصيفي مثل أستون فيلا الإنجليزي وروما الإيطالي إلا أن إدارة باريس سان جيرمان حتى الآن لم تحسم وجهة اللاعب ورفضت العروض المقدمة له.

مباراة ميلان القادمة

يذكر أن ميلان سيستضيف غدا نظيره بولونيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الايطالي.