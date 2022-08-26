شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ومحمد نور يتألقان فى حفل العلمين وحسام حبيب يرقص على "اللى باعنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم راغب علامة واحدة من أقوى سهرات العلمين الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وانطلق ليقدم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " سنين رايحه"، "نسيني الدنيا"، "انا ما بهزرش".. بالإضافة إلى "ممكن أزعلك"، "تعاليلي" وغيرها.

وشارك في إحياء الحفل النجم محمد نور وفريق ديسكو مصر حيث نالا إستحسان الجمهور، وكان مفاجأة الحفل المطرب حسام حبيب الذي اندمج في وصلة من الرقص على أغاني علامة وبخاصة اغنيتي "اللي باعنا" و"استمارة 6".

وقبيل فقرة راغب قدم حسام حبيب على خشبة المسرح أغنيته الشهيرة"هنعيش" تلبية لرغبات الجمهور من مختلف الأعمار.

فيما طرح الفنان اللبنانى راغب علامة، فيديو كليب جديد عبرعبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعنوان "استمارة 6" من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.

يذكر أن النجم اللبنانى راغب علامة، طرح فيديو كليب مؤخراً، يحمل اسم "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، وهى من كلمات الشاعر الغنائى محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.



محمد نور يعزف على الكمان



محمد نور



حسام حبيب يغنى فى حفل راغب علامة



الفنان حسام حبيب



حسام حبيب



جانب من حفل راغب علامة



راغب علامة وحسام حبيب



حسام حبيب وراغب علامة



المعجبين يلتقطون سيلفى مع حسام حبيب



راغب علامة



المطرب راغب علامة



النجم راغب علامة



راغب علامة يغازل جمهوره



حسام حبيب يتفاعل مع راغب علامة



السوبر ستار راغب علامة