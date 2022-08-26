شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد جلال يؤكد حرص وزارة الثقافة الدائم على دعم المواهب الشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي أن وزارة الثقافة تحرص دائمًا وبصفة عامة، على دعم ومساندة المواهب الفنية الشابة، وقال جلال في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "إن وزارة الثقافة تعمل على تهيئة الفرصة لهذه المواهب لتقديم إبداعاتهم على الساحة الفنية، حتى يكونوا حائط صد في مواجهة الفن الهابط".

وفي هذا السياق، أشاد رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بما قدمته الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، من أغان لكبار نجوم الطرب في مصر خلال برنامج صيف الإنتاج الثقافي، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وأبدى خالد جلال إعجابه بصوت وأداء المطربة حنان الخولي، التي استطاعت بجمال صوتها أن تجذب أنظار جمهور المسرح فيتفاعل معها ويردد معها الأغاني.

وقدم جلال الشكر للفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ولكل أعضاء الفرقة الموسيقية بالمركز، لما قدموه من جهد لخروج الحفل بصورة مشرفة.

وكانت الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، قد أحيت الليلة الثالثة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي، وقد شارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، بفرقته الموسيقية الليلة الماضية، بباقة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب في مصر، التي حازت إعجاب الجمهور وتفاعل مع الفرقة بترديد الأغاني.

وتغنت المطربة حنان الخولي بمجموعة من الأغاني منها "أنا قلبي إليك ميال" لفايزة أحمد، "غنيلي شوي، حيرت قلبي معاك" لأم كلثوم، "في يوم وليلة، ولولا الملامة" لوردة، "أبعد يا حب" لعفاف راضي، "زي العسل" لصباح، "أما براوة، عيون القلب" لنجاة.

وفي غضون ذلك، تتضمن الليلة الرابعة من برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" اليوم الجمعة، حفلا غنائيا للفنانة "أميرة رضا"، حيث تشدو بأشهر الأغاني لكوكبة من نجوم الطرب ورموز الغناء المصري.

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، كانت قد وافقت على أن يقدم القطاع برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" مجانا للجمهور، في الفترة من 23 حتى 30 أغسطس الجاري، يوميا في الثامنة مساء، وذلك انطلاقا من وصول الثقافة والفن لكل الأسر المصرية بمختلف فئاتها.