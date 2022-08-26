شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائياً في جدة ضمن مجموعة حفلات فورها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسنى حفلاً غنائيًا، مساء اليوم الجمعة، في جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن مجموعة حفلات فورها، ومن المقرر أن يغنى تامر حسنى أشهر أغانيه القديمة وكذلك أغاني ألبومه الجديد "عشأنجى" وأغانى فيلمه الجديد "بحبك" المعروض حالياً.

اقترب فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى من الوصول إلى المليون الـ 50 في شباك التذاكر المصرى بعد 7 أسابيع عرض، اذ حقق إيرادات بلغت 49 مليوناً و300 ألف جنيه حتى الآن، كما حقق الفيلم إيرادات غير مسبوقة فى دول الخليج وأمريكا ولندن وكندا.

فيلم "بحبك"، يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.