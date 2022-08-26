شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي: أغنية "الحفلة" شبهي ولا التفت لحروب السوشيال ميديا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، ضيفة في "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفى علي الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدثت عن حفلها بمهرجان القلعة قائلة: "كنت سعيدة وطايرة، لأن أنا بعدت شوية عن مصر بس بجد وحشتونى جدا وخلاص هفضل هنا بينكوا في بلدى الثانى وبين أهلى".

وعن أغنيتها الجديدة "الحفلة" قالت نوال الزغبي: "عملت الأغنية عشان شبهى لإنى مقدرش أغنى حاجة مش شبهى، وكمان الأغنية هدفها المرأة ودعمها لأن إحنا في البلدان العربية المرأة الشرقية مكسور خاطرها وحقوقها مهدورة، وبتحس إنها امرأة ضعيفة وده كلام مش مظبوط، وأنا لا التفت للتفاهات وحروب السوشيال ميديا".

وأحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبي حفلا غنائيا رفع شعار كامل العدد بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30، وقدمت من خلاله عدد كبير من أغانيها منها، عينيك كدابين وهنا القاهرة وانا بالي طويل وحبيته سنين طوال وروحي ياروحي والناس العزاز والحفلة وكنت فين والليالي رجعتني تاني واللي اتمنيته.

وقدمت النجمة نوال الزغبي خلال حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 30 فريق "روح الشرق" على المسرح، والغناء معهم أغنية "الحفلة" وسط تفاعل كبير من الجمهور، ووجهت الشكر والتحية لهم قائلة: "كل الناس بتحبكم".

وأعربت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن سعادتها بالغناء علي مسرح مهرجان القلعة لأول مرة في تاريخها، قائلة: "ليا الشرف اني مع الجمهور المصري العظيم اليوم وفي القلعة التاريخية، وكل الحب والاحترام للشعب للمصري الذي احبه وربنا يحمي مصر بحبك".