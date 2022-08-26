شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد يعودان بمقاطع تيك توك الطريفة بأغنية لـ"شيبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الثنائى كريم محمود عبد العزيز، وسليمان عيد، أن يشكلا ثنائيا طريفا من خلال فيديوهات "تيك توك" مختلفة تجمع آلاف المشاهدات لمجرد ظهورهم سويًا فى مقاطع فيديو أحبها الجمهور لخفة ظلهما، وبعد غياب حوالى شهر عن تسجيل ونشر تلك الفيديوهات القصيرة، عاد الثنائى من خلال أغنية "أنا مش فاضيلكوا" للمطرب الشعبي أحمد شيبة.



كريم محمود عبد العزيز وسيلمان عيد

ونشر كريم محمود عبد العزيز، فيديو جديد له مع سليمان عيد، وهما يغينان كلمات "أنا مش فاضيلكوا"، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعى، فيما تفاعل معهما العديد من النجوم والفنانين في التعليقات منهم محمد إمام، وأيتن عامر، وشيكو، حيث يقدم الثنائى الأغنية بشكل طريف للغاية على الرغم من أنها أغنية حزينة.

وعلي جانب آخر، بدأ الفنانان كريم محمود عبد العزيز، وروبى، تصوير فيلم "شلبى" للمخرج بيتر ميمى وتأليف مصطفى حمدى، والذى يشارك فى بطولته بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

"شلبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثالثة بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك في بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز وروبى شاركا كضيفا شرف في فيلم "كيرة والجن" المعروض حالياً في السينمات، والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

أما المخرج بيتر ميمى فيعمل على التحضير لمسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبد العزيز وتأليف عبد الرحيم كمال والذى يتناول طائفة الحشاشين، وقائدها الحسن بن صباح، والمعروف عن تلك الطائفة أنها أرهبت أوروبا والشرق فى القرون الوسطى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، ليسجل التعاون الثالث على التوالي بين بيتر وكريم عبد العزيز بعد مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث.