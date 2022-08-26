شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وبن أفليك يتسوقان فى شهر العسل بعاصمة الموضة الإيطالية ميلانو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، برفقة زوجها النجم بن أفليك، فى صور جديدة خلال رحلة تسوق في ميلانو بإيطاليا، أمس الخميس، حسبما نشر موقع "ديلى ميل" البريطانى، حيث يستمتع العروسين بقضاء شهر عسل ثانى، في عاصمة الموضة العالمية بعد السير في ممر الزفاف مرة أخرى.

وأقام الثنائى حفل زفاف فخم للعائلة والأصدقاء في منزل "بن" الحائز على جائزة الأوسكار، في رايسبورو، بجورجيا، يوم 20 أغسطس، وبدت نجمة Marry Me ، البالغة من العمر 53 عامًا، أنيقة في بدلة بنطلون بيضاء عالي الخصر مع بلوزة قصيرة برقبة دائرية.

وأكملت العروس الجديدة إطلالتها بقبعة من فيدورا بيضاء، وقلادة ذهبية، وكعب عالٍ بلون محايد، وحقيبة متعددة الألوان، بتوقيع Christian Louboutin وصل سعرها لـ 1650 جنية إسترليني.

وكانت وصلت جينيفر لوبيز وبن أفليك - فى وقت سابق - إلى إيطاليا لقضاء شهر العسل، ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظهر الزوجان في مشهد الرائع كان على بحيرة كومو، حيث كان يطلان من شرفة فيلا L'Oleandra الفخمة.



تقرير صحيفة ديلى ميل

وبدت جينيفر مثيرة في فستان أصفر لامع مع فتحات عند الخصر وياقة وأكمام منفوخة، وحرصت على حمايه عينيها بزوج من النظارات الشمسية، واختار بن قميصًا أنيقًا باللون البيج مع بنطلون جينز ابيض بينما كان يجلس على سور الشرفة.



الزوجان فى شهر العسل



بن افليك يلتقط صور للزهور



جينفر لوبيز وبن افليك

واحتفل الثنائى جينيفر لوبيز وبن افليك مؤخرًا بحفل زفافهما للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث نشر موقع foxnews عدة صور من الحفل، سواء عن طريق التقاط صور المدعوين للحفل ممن حرصوا على التواجد برفقة الثنائى، أو صورة تم التقاطها لأشهر زوجين في هوليود حاليًا، ظهرا فيها وهما يرتديا اللون الأبيض.

بن افليك مع لوبيز

ومن أشهر المدعوين الذين حرصوا على الحضور الممثل مات ديمون الذى يعد أقرب أصدقاء بن افليك، إذ التقطت عدة صور له وهو يرتدي الكاب ويتواجد بين المدعوين حينما وصل لمقر الحفل، بالإضافة لكيفن سميث وغيرهم من المشاهير.