شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس مخرج.. على عبد الخالق قدم 4 أفلام تأليفًا وشارك فى التمثيل بفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة حزن أصابت الوسط الفني والسينمائى بسبب معاناة المخرج على عبد الخالق مع مرض السرطان، فالمخرج على عبد الخالق هو واحد من أهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية وقيمة فنية كبيرة استطاع من خلال عدة أفلام أن يثبت مدى مهارته وإبداع في إخراج أعمال سينمائية مع كبار النجوم حققت نجاحا على المستوى الجماهيرى وعلى مستوى تحقيق الإيرادات في شباك التذاكر.

المخرج على عبد الخالق قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان "أغنية على الممر" عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (علي سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان (كارلو فيفاري)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي.

ففى فترة الثمانينيات استاطع المخرج على عبد الخالق أن يقدم للسينما المصرية عدة أفلام حققت نجاحاً كبيراً، منها، "جري الوحوش"، "العار"، "بئر الخيانة"، "إعدام ميت"، "الكيف"، "أربعة في مهمة رسمية"، "الوحل"، "اغتصاب"، وغيرها.

وإتجه المخرج على عبد الخالق بعد ذلك إلى الدراما التليفزيونية مع بداية الألفينات حيث قدم عدة مسلسلات حققت نجاح منها "نجمة الجماهير"، "البوابة الثانية"، "أولاد عزام"، "أصحاب المقام الرفيع"، "أحلامنا الحلوة".

نجاح المخرج على عبد الخالق لم يقتصر على الإخراج فقط، ولكنه شارك بالإخراج والتأليف سيواً في 4 أفلام، ففي عام 1982 قام بكتابة وإخراج فيلم "وضاع حبى هناك" بطولة حسين فهمى، والفيلم الثانى في نفس العام وهو "إنهم يسرقون عمري" بطولة محمود المليجى وأبو بكر عزت، والفيلم الثالث عام 1983 وهو "السادة المرتشون" بطولة محمود ياسين ومحمود عبد العزيز وسعيد صالح، أما الفيلم الرابع والأخير عام 1987 وهو فيلم "أربعة في مهمة رسمية" بطولة أحمد زكى ونورا.

وكعادة المخرجين بعضهم يحاول خوض تجربة التمثيل في الأعمال السينمائية أو الدرامية، وهو ما حدث بالفعل مع المخرج على عبد الخالق الذى خاض هذه التجربة بفيلم وحيد في مشواره الفني الطويل، وهو فيلم "الكافير" والذى جسد خلاله دور "كمال عبد العزيز" سفير مصر في فرنسا.