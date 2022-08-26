"مع العظماء".. صورة نادرة تجمع كريم عبدالعزيز مع هؤلاء النجوم فمن هم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشر النجم كريم عبدالعزيز، صورة نادرة تجمعه مع عظماء الفن بمصر والوطن العربي.

ونشر كريم، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من أهم الصور في حياتي.. مع العظماء".

وظهر كريم عبدالعزيز، في الصورة التي نشرها، النجوم عادل إمام ونور الشريف وحسين فهمي ووالده المخرج محمد عبدالعزيز.

ويُعرض لـ كريم عبدالعزيز حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "كيرة والجن".

"كيرة والجن" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، هدى المفتي، أحمد مالك، علي قاسم، تامر نبيل، ولارا إسكندر وغيرهم.

"كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداثه حول قصص أبطال مقاومة سلطات الاحتلال الإنجليزي لمصر.