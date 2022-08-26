"فليسقط الرجالة واعتبروني ست قديمة".. تصريحات شيرين عبدالوهاب لبرنامج "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت النجمة شيرين عبدالوهاب، عن كواليس في حياتها الشخصية والعملية، وعودتها للتمثيل مرة أخرى، وعودتها للتعليم، وأمنيتها، وغيرها من الأمور.

نستعرض لكم أبرز ما قالته شيرين عبدالوهاب ببرنامج "معكم منى الشاذلي" في السطور التالية:

- "هعمل فيلم كوميدي مع أيمن بهجت قمر، دي أول حاجة هتبقى مع أيمن، وعاملين أغاني خلال الفترة الجاية.. وهرجع للتمثيل تاني".

- "قلت للدكتور أشرف زكي أنا كمان عايزة أكمل تعليمي".

- "أنا رجعت لنفسي في ليلة عاشوراء، وأنا مكنتش متوضية ولا مصلية ولا صايمة .. ليلة عاشوراء كانت ليلة كلها بركة والدعاء فيها مستجاب، فلما الناس دعت لي من قلبها، الدعاء وصلني، ورجعت شيرين تاني في اليوم ده".

- "أيمن بهجت قمر أنا بحسه ضنايا، وهادي وبيخلي باله جدا من صحابه، وبيتابعني ووقف معايا في أزمتي الأخيرة ومش هنسى وقفته دي".

- "أنا نفسي أعيش في بيت فيه كل الناس اللي بتحبني، فيه كل أصحابي، أخد بالي منهم وأكلهم وأشربهم وأنيمهم".

- "أنا بحب العزلة في حياتي، وبفضل الهدوء والسكينة".

- "بفضل أكون بعيدة عن السوشيال ميديا والأضواء، واعتبروني ست قديمة شوية مش جديدة".

- "أنا سيدة بيتوتية".

- "أنا رفعت شعار لا حب مع الحياة ولا حياة مع الحب.. فلتسقط الرجالة".

- "اللي جاي حب للعمل بس.. ودي الحاجة الوحيدة اللي ادتلها وادتني".

- "(صعب عليا).. أكتر أغنية بحبها لأيمن بهجت قمر، وعملها للفنانة سميرة سعيد".

وأحيت شيرين عبدالوهاب، قبل أيام، حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي للثقافة والفنون في تونس، على المسرح الأثري بقرطاج، وقدّمت خلاله باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر".