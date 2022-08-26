بالصور| ليلى أحمد زاهر في تركيا.. والدتها: قمر يا بنت قلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورًا التقطتها أثناء تواجدها في تركيا، معلقة "لقد مر وقتا طويلا".

وكشفت ليلى أن والدتها هدى زاهر هي من التقطت الصور: مش مصدقة، لترد والدتها هدى زاهر "قمر يا بنت قلبي"، وجاءت تعليقات الجمهور لتعبر عن إعجابهم بإطلالتها وجمالها: "تحفة، مفيش حد في جمالك والله، أجمل بنت في الدنيا، إيه حلاوتك دي، قمر في ليلة التمام".

جدير بالذكر أن ليلى تشارك في بطولة فيلم "مطرح مطروح" للنجم محمود حميدة، ومع الفنانة شيماء سيف والذي من المقرر طرحه فور الانتهاء من كافة مراحل تنفيذه، كما أطلت على الجمهور في رمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت مع شيماء شيف ومجموعة كبيرة من الفنانين الشباب.