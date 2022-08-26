في يومين.. إيرادات "خطة مازنجر" تقترب من ربع مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم خطة مازنجر المنافسة على إيرادات شباك التذاكر أول أمس الأربعاء 24 أغسطس، أمام أفلام: كيرة والجن، تسليم أهالي، عمهم، بحبك، الدعوة عامة.

وحقق الفيلم في يومه الثاني أمس الخميس 25 أغسطس بدور العرض 138 ألفًا و296 جنيها، بعدما حقق في يومه الأول 108 آلاف و876 جنيها ليصل إجمالي إيراداته في يومين 247 ألفا و172 جنيها.

خطة مازنجر تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ويشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين، بينهم: ياسمين رئيس، حمدي الميرغني، سماء إبراهيم، تأليف وليد خيرى ومحمد إسماعيل أمين وبيبو، وإخراج رامي رزق الله.