بـ"كلمات مؤثرة".. دنيا سمير غانم تدعو لوالديها الراحلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت النجمة دنيا سمير غانم، دعاء لوالديها الراحلين الفنان القدير سمير غانم والفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع إنستجرام.

ونشرت دنيا، صورة لوالديها، وعلقت: "اللهم في يوم الجمعة برد قبر أبي وأمي وكل أمواتنا بنسيم الجنة يا أرحم الراحمين.. سمير غانم، دلال عبدالعزيز".

الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

بينما رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

يذكر أن دنيا سمير غانم يُعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "تسليم أهالي".

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجوم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي ودلال عبدالعزيز وغيرهم، من تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركتي "سينرجي" و"روزناما".