"ربنا يزيح الكرب".. أول تعليق لـ شريف منير بعد أزمة زوجته وابنتيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طلب الفنان شريف منير، من متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، الدعاء له بفك الكرب وإزاحة الغمة.

ونشر منير، صورة شاب يدعى زياد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فاكرين زياد اللي عمل حادثة جامدة وطلبت منكم تدعوله ؟ .. الحمد لله، ربنا إستجاب وبيتحسن وطلع لسانه أهو.. ربنا ما يحرمنا من دعاءكم.. إدعولي أنا بقى ربنا يزيح الغمة والكرب".

ويمر شريف منير خلال الفترة الحالية بمشاكل عائلية وأزمات مع زوجته الفنانة لورا وابنتيه.

وكانت الفنانة لورا زوجة الفنان شريف منير، وجهت مؤخرا رسالة قاسية لابنتيها "فريدة وكاميليا" من زوجها (شريف منير)، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

"الخليج 365" من جانبه تواصل مع الفنان شريف منير، للرد على ما كتبته "لورا" ولسؤاله عن حقيقة حدوث انفصال بينهما من عدمه؛ فقال: "دي أمور عائلية.. وأنا مش هتكلم فيها".

ونشرت لورا، مقطع فيديو يجمع ابنتيها مع والدهما وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم، وعلّقت: "رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!".

أضافت: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".

وردت فريدة، على تصريحات والدتها، قائلة: "ليه بتعملي كده؟ ليه بتخلي شكلنا كده قدام الناس؟، لتجيبها والدتها: إنتوا بتموتوني كل يوم، وأنتِ عارفة كده كويس.. صحيح الزن على الودان أمر من السحر".

جدير بالذكر أن لورا أوضحت من قبل أن اسمها لورا عبدالأحد وليس لورا عماد كما هو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت قد عادت للتمثيل مرة أخرى عن طريق المشاركة في حكاية "وانسى روحي وياك" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 4"، وذلك عقب اعتزالها الفن 20 عامًا، بعد مشاركتها في فيلم "لو كان ده حلم" عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير، مسلسل "إجازة مفتوحة" وشاركه البطولة النجوم: لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، وهشام إسماعيل وغيرهم، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالرحمن حماقي، وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد محمود أبو زيد.