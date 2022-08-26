شيرين عبدالوهاب تعود للتمثيل بفيلم كوميدي للمؤلف أيمن بهجت قمر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة شيرين عبدالوهاب، عن عودتها للتمثيل من جديد بفيلم كوميدي للمؤلف أيمن بهجت قمر.

وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "هعمل فيلم كوميدي مع أيمن بهجت قمر، دي أول حاجة هتبقى مع أيمن، وعاملين أغاني خلال الفترة الجاية .. هرجع للتمثيل تاني".

وخاضت شيرين عبدالوهاب، تجربة التمثيل مرتين، الأولى بفيلم"ميدو مشاكل" مع أحمد حلمي عام 2003، والثانية بمسلسل "طريقي" عام 2015 وشارك في بطولته باسل خياط وأحمد فهمي وياسمين صبري وسوسن بدر وندا موسى وإخراج محمد شاكر خضير.

وأحيت شيرين عبدالوهاب، قبل أيام، حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي للثقافة والفنون في تونس، على المسرح الأثري بقرطاج، وقدّمت خلاله باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر".