شكرا لقرائتكم خبر عن طرح التريللر الدعائى للنسخة الحية من فيلم توم هانكس Pinocchio.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد يتم إحياء شخصية وحكاية كلاسيكية فى نسخة حية، وطرح المقطع الدعائي الجديد لـ Pinocchio من إنتاج ديزنى، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، يلعب توم هانكس دور Geppetto فى الفيلم المقتبس من كتاب Carlo Collodi لعام 1883 The Adventures of Pinocchio ، وأعطى المقطع الدعائى لمحبى الفيلم نظرة أولية على المشروع، وكذلك توم فى الدور الأيقونى.



توم هانكس

الفيلم من إخراج روبرت زيميكيس، كما شارك في كتابته، والذى يظهر لأول مرة فى خدمة بث Disney Plus فى 8 سبتمبر المقبل، ومغامرات بينوكيو، رواية كلاسيكية للأطفال من تأليف الكاتب الإيطالي كارلو كولودي، ظهرت لأول مرة في شكل سلسلة في عام 1881 في مجلة الأطفال الإيطالية Giornale dei bambini، ثم نُشرت في كتاب في عام 1883، وتحكي قصة دمية صغيرة يريد أن يكون ولدًا حقيقيًا، وربما تكمن شهرتها في أنها الأساس لفيلم ديزني الكلاسيكي عام 1940.

وتدور القصة حول رجل فقير اسمه جيبيتو Geppetto قرر أن ينحت لنفسه دمية متحركة من أجل كسب بعض المال، يجد قطعة من الخشب المسحور، وبعد أن ينحت الدمية، التي يسميها بينوكيو، تبدأ في الإساءة إلى الرجل العجوز، وبمجرد أن يتم صنع قدميه، يهرب بينوكيو بعيدًا، ويسير في طريقه الخاص متجاهلًا كل النصائح، لكنه سرعان ما يصادف مجموعة متنوعة من الشخصيات السيئة، لا سيما الثعلب والقط، الذين يخططون لسرقة القطع الذهبية الخمس التي حصل عليها بينوكيو من جيبيتو.

تأتي الجنية المسحورة لتنقذ بينوكيو في اللحظة الأخيرة، لكنه يكذب عليها بشأن القطع الذهبية، فينمو أنفه بشكل هزلي، وفي وقت لاحق، يسقط بينوكيو مرة أخرى مع الثعلب والقط، اللذان يحاولان خداعه بشأن القطع الذهبية، وبعد المزيد من المغامرات، تبتلع سمكة قرش بينوكيو، ويجد هناك جيبيتو يعيش في بطن القرش، فينقذه بينوكيو، وبعد ذلك يعتني به، ثم تحول الجنية بينوكيو إلى فتى حقيقي.

القصة الأصلية لـ كارلو كولودي، كان من المفترض أن تكون بمثابة تحذير من السلوك السيئ، وانتهت بموت بينوكيو، ومع ذلك، أدت خيبة أمل معجبي القصة إلى إصرار ناشري قصة كولودي على إعادة إحياء بينوكيو ومواصلة مغامرات الدمية، ومثل العديد من الحكايات الشعبية، تحمل بينوكيو في طياتها دروسًا أخلاقية مهمة للأطفال، منها أن العصيان عواقبه وخيمة، وقول الأكاذيب نادرًا ما يكون حكيماً، والأولاد الذين يحبون والديهم ويعتنون بهم أولادًا جيدون، وبالإضافة لمهمتها التربوية، تظل القصة من كلاسيكيات السينما الخالدة.