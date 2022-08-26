شكرا لقرائتكم خبر عن نافاس يصارع الزمن ويتمسك برحيله إلى نادي الجنوب فى الصيف الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لاعب باريس سان جيرمان متمسك بالرحيل عن الفريق فى الصيف الحالي، يأتي ذلك بعد إبتعاده عن المشاركة مع الفريق بصورة أساسية منذ التعاقد مع الحارس الإيطالي دوناروما.

وأوضحت التقارير أن نادي نابولي دخل فى مفاوضات قوية من أجل ضم نافاس قبل غلق باب المريكاتو الصيفي الحالي، فى حين يسعي مسئولي النادي الإيطالي ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم، فى ظل توقف الصفقة بسبب العامل المادي الذي يريده الفريق الباريسي من الصفقة.



نافاس الخيار الأول فى نابولي وإبتعاد كيبا

وأكدت بعض التقارير أن نادي نابولي أتخذ قراره بالتعاقد مع نافاس فى الوقت الحالي، لا سيما أن مسئولي الفريق كانوا يضعون كيبا حارس تشيلسي ضمن حساباتهم من أجل ضمه فى المريكاتو الحالي، لكن بعد المشاورات تم الإستقرار على الحارس الكوستاريكي.



موقف باريس من رحيل الحارس فى الصيف الجاري

وبالنظر إلى موقف الفريق الباريسي من رحيل اللاعب للدوري الإيطالي عبر بوابة نادي نابولي، نجد أن الفريق مرحب بالفكرة بشكل كبير، خاصة أن اللاعب يتقاضي عقد سنوي ضخم جدًا فى الفريق الفرنسي، إضافة إلى رغبة مسئولي الفريق فى تخفيض بعض رواتب اللاعبين.

ويعد العامل المادي والصيغة النهائية لبيع اللاعب هي العائق الوحيد حول إتمام الصفقة بشكل رسمي، حيث يفضل نادي الجنوب التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، فى الوقت الذي يحاول اللاعب فيه إنهاء تعاقده مع باريس بشكل نهائي.