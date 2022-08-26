شكرا لقرائتكم خبر عن "عويس وفص وتيمور" .. تعرف على قائمة النجوم عشاق المانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاكهة ينتظرها الكل من الصيف للصيف ويجتمع على حبها كل الناس، وواحدة من أشهى الفواكة والمحببة لدى الكل، وأنواع المانجو 19 صنفا منها البلدى والهندي والسكرى والزبدية والعويس والنعومى والفونس والفص.

والمانجو الثمرة المفضلة لدى عدد كبير من الفنانين والفاكهة المفضلة إلى قلبه، و الذى يتناولها باستمرار على مدار الصيف، ومن هؤلاء النجوم النجم عمرو يوسف حيث يأكلها باستمرار ويشارك بصور وهو يتناولها ويستمتع بها، والفنانة اللبنانية نادين الراسى من الفنانات اللاتى يعشقن تناول المانجو.

أما النجم الراحل فؤاد المهندس، كانت لديه طقوس قبل تناول المانجو، وكان يعتبرها فاكهة مميزة ويتناولها بشكل يليق بها، حيث كان يأكل المانجو في الحمام ويستمتع بها وكان عاشق للنوع العويسى.

وأيضا النجم محمد صبحى من عشاق فاكهة المانجو وقدم مشهد من أجمل مشاهدة في مسلسل "ونيس" ومازال محفور في ذاكرة الجميع و يتداوله الجميع على السوشيال ميديا في موسم المانجو، والمشهد هو ظهور محمد صبحى في "البانيو" وهو يتناول كميات كبيرة من المانجو بشراهة ويستمتع بها، وتدخل عليه زوجته مايسة الفنانة الراحلة" سعاد نصر" وتسخر منه ومن طريقة تناوله للمانجو وأنه لم يترك ولا ثمرة لها ولأولاده، ويعدهذا المشهد من المشاهد الكوميدية التي يتداولها الكل مع دخول موسم الصيف وموسم المانجو.



عمرو يوسف



محمد صبحى