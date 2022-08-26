شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل الشمالى الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم وائل جسار، حفلاً غنائيًا فى الساحل الشمالى، في الأول من شهر سبتمبر المقبل ، ومن المقرر أن يقدم وائل خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنانيه التى يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة موسم الصيف.



وائل جسار

وطرح المطرب اللبناني وائل جسار، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

كما طرح وائل جسار مؤخرًا، أغنية "عيان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات محمد القاياتى وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة .

وكان النجم اللبناني وائل جسار قد أطلق أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من اخراج فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.